Libri, Maria Cristina Pasquali racconta la "sua" Africa alla biblioteca di Ladispoli • Terzo Binario News

La Biblioteca comunale di Ladispoli è lieta di invitarvi, giovedì 29 giugno alle ore 16:00, alla presentazione del libro I miei 12 anni in Etiopia nel corno d’Africa e dintorni, di Maria Cristina Pasquali.

L’autrice, giornalista pubblicista, si trasferì ad Addis Abeba nel 1998, con incarico del Ministero Affari Esteri, per insegnare lingua inglese presso la locale scuola statale italiana: il libro è un racconto autobiografico arricchito di osservazioni e notizie che permettono al lettore di scoprire, attraverso il suo sguardo, l’Etiopia e gli altri Paesi africani in cui lei ha viaggiato e vissuto durante quegli anni.

La storia raccontata ci mostrerà la città di Addis Abeba sia come un palcoscenico su cui si muovono decine di personaggi presentati in maniera vivace e coinvolgente, sia come un luogo di attualità assai più ricco e sfaccettato, testimone del profondo cambiamento avvenuto con il nuovo millennio.

L’evento sarà anche l’occasione per scoprire il libro precedente dell’autrice Addis Abeba. Fine di un’epoca attraverso il quale ha messo in luce il contributo allo sviluppo da parte degli italiani e di altre comunità storiche straniere presenti in Addis Abeba.

La presentazione si terrà in Sala Conferenze; la partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.

Vi aspettiamo numerosi!