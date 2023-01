Libri, "L'ultimo Cesare" di Silvana Cenciarelli si presenta domani a Tarquinia • Terzo Binario News

Silvana Cenciarelli presenta il 7 gennaio alla sala del Dakota, a Tarqunia, alle ore 18 il romanzo poetico “L’Ultimo Cesare”, edito Bertoni. Sarà presente l’autrice , presenta lo scrittore e poeta Marco Ambrosi, interviene Anna Maria Vinci. A fine presentazione previsto un buffet per i convenuti.

“L’Ultimo Cesare” è un volumetto che raccoglie parti in prosa e parti liriche dedicate appunto a Cesare, da tutti conosciuto come “Cesaretto”, un libro autobiografico dettato dall’amore profondo ed imperituro che unisce l’autrice al marito “al di là del confine ultimo”. Gocce di vita vissuta che diventa poesia, “celebrazione, confessione, dichiarazione d’amore: l’ultima d’una vita o…forse la prima di un’altra”, senza veli, con sincerità ma soprattutto con la leggerezza di vita del Peter Pan che volò incessantemente alla ricerca di un’isola, ma l’isola era la famiglia e Cesare ne era ben consapevole.

Silvana Cenciarelli racconta la sua avventura di vita alla Bonnie e Clyd, come lei ama definirla o quella di “due monelli diversamente giovani, due spiriti giocosi, due Peter Pan ” che nemmeno il tempo è riuscito a cambiare, sempre pronti all’avventura, indifferenti ai giudizi della gente. Nel libro Silvana racconta aneddoti divertenti e dolorosi, oggi, per la mancanza, per il vuoto lasciato dal suo Cesare, ma l’amore non ha fine e di vero amore si tratta quello che trasuda dalle pagine de “L’ultimo Cesare”, un amore che non chiede, che non pretende di trasformare l’altro, è l’amore vero disinteressato. Un ‘canzoniere amoroso’ quello della Cenciarelli in cui potranno rivedersi tante persone che purtroppo hanno perso il loro compagno di viaggio.