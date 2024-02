Libri, la Stas di Tarquinia presenta al Lido "La bambina di neve" di Cristiana Cerroni • Terzo Binario News

Per il ciclo “Stas’sera libri dintorni” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art, con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), venerdì 1° marzo, alle 17 al Piad’HeArt Café al civico 82 di viale dei Tritoni a Tarquinia Lido, si terrà l’incontro con l’autrice Cristiana Cerroni, che presenterà il libro “La bambina di neve” (2023).

Insegnante ed educatrice per bambini con disabilità, Cerroni dialogherà con la giornalista Cristiana Vallarino per approfondire i temi della sua opera prima, una biografia in cui affronta i problemi provocati dall’albinismo oculocutaneo (malattia genetica rara causa di totale o parziale assenza di melanina su capelli, pelle, zone pilifere e retina) e dall’ipovisione.

La Cerroni ha già presentato il volume a Tolfa, il paese collinare dove vive e dove è cresciuta, ad Allumiere e a Civitavecchia riscontrando sempre molto interesse fra gli intervenuti. Prossimi incontri previsti a Viterbo e Cerveteri.

Il libro vuole dimostrare che tali malattie, sebbene comportino difficoltà nel corso della vita dal punto di vista della salute e dei rapporti con le altre persone, possono essere un’opportunità per mettersi in gioco, realizzando, seppure con enorme fatica, i propri sogni.

E, soprattutto, intende sostenere che il nascere albini non sia una sventura o una vergogna. Per il numero limitato dei posti è consigliabile la prenotazione scrivendo a heartywhere@heartywhere.com e tarquiniense@gmail.com o chiamando al 324 7115332.