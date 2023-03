Libri, "In giro per Roma e dintorni in Vespa" nei racconti di tante scrittrici • Terzo Binario News

A Civitavecchia, da “Dettagli”, la presentazione delle tre autrici locali Melchiorri, Battilocchio e Ciaralli

di Cristiana Vallarino

Lei si chiama Diana, è una ragazza inglese di cui non si sa molto se non che ama vestire in jeans, le piace Giotto e pure Rossini. Ma soprattutto va in giro a cavallo di una Vespa. E sono state le sue avventure a Roma e dintorni a venir raccontate nell’antologia edita da L’Erudita della Perrone appena pubblicata: “In giro per Roma e dintorni in Vespa” .

Avventure ambientate in quartieri della Capitale e in altre località della provincia che sono state messe su pagina da 26 autrici, ciascuna delle quali ha immaginato Diana e i suoi comportamenti in maniera personale e originale. L’antologia ha lo scopo di far scoprire angoli della città e vicinanze, seguendo lo spirito di libertà che sempre si abbina alla Vespa fin dal film “Vacanze Romane”. Ma pure quello di scoprire nuove voci che possano arricchire il panorama della narrativa italiana.

Da sinistra Melchiorri, Battilocchio e Ciaralli

E tra queste voci si sono decisamente fatte sentire quelle di tre autrici del nostro comprensorio: Carla Melchiorri, Caterina Battilocchio e Francesca Ciaralli. Le quali hanno presentato, cercando di non fare spoiling, i loro tre racconti, l’altro pomeriggio a Civitavecchia, alla libreria “Dettagli”, la cui sala adibita agli incontri era decisamente gremita. E dove faceva bella mostra di sè una vera Vespa tirata a lucido…..

“Interrogate” da Mario Camilletti e Serena Santacroce, con Valeria Restante che ha letto qualche riga dei tre autrici, una dopo l’altra hanno spiegato come hanno lavorato per scrivere il loro brano, rispettando i “diktat” dell’editore riguardo al personaggio principale, ma anche seguendo i propri stili, le personali sensazioni e soprattutto il loro amore per i luoghi descritti. Senza confrontarsi tra di loro, se non dopo aver “consegnato” il compito.

La Melchiorri si è lascitata ispirare dalla “sua” amata Civitavecchia, alla cui scoperta l’inglesina è accompagnata da un ragazzo del luogo che la porta a mangiare la saporita zuppa di pesce, ma pure dentro la Chiesa della Morte, ricca di leggende e storia. Ciaralli invece ha guidato la ragazza tra i vicoli antichi di Tolfa, sulla scia degli odori del buon cibo e del pellame lavorato per confezionare la catana, fino a farla godere del silenzio e della lentezza che coglie chi visita il paese collinare. Santa Severa è stata la meta su cui si è cimentata Battilocchio, la quale ha fatto muovere Diana tra le centinaia di vecchie biciclette che in estate o nei weekend affollano le strade della frazione santamarinellese. Cercando però di rivelare qualcosa della vita in patria della giovane straniera.

Molti intervenuti alla libreria Dettagli di via Guglielmotti a Civitavecchia

Chiaramente in ogni racconto c’è tutto questo, ma anche tanto di più, concentrato nelle 7mila battute da non superare. Di più meglio non rivelare, altrimenti si rovina il gusto della lettura dei brani delle “nostre” tre scrittrici. E naturalmente poi c’è da leggere tutti gli altri ispirati da quartieri di Roma o da altri paesi limitrofi.

Oggi Melchiorri, Battilocchio e Ciaralli saranno nel locale romano The Spot Improv Digital Bistrot per un altro appuntamento del loro mini tour. La promozione del libro si chiuderà poi ufficialmente con un appuntamento nella Capitale con tutte le scrittrici dell’antologia.