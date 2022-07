Libri, il weekend celebra i 10 anni del Festival "Tolfa Gialli&Noir" • Terzo Binario News

Doppio appuntamento alle 21,30 al Polo Culturale: sabato ospite Alessandro Robecchi e domenica i tre finalisti del premio “Felici”: Lorenza Ghinelli, Stefano Piedimonte e Francois Morlupi

di Cristiana Vallarino

“Non mi sembra vero, ma siamo già al decimo anno di Festival, che torna nella doppia veste estiva” così la presidente di giuria Maluè Felici ha esordito alla conferenza stampa di presentazione del Tolfa Gialli&Noir, che appunto, questo fine settimana celebra il suo decennale, con due serate che si annunciano più che mai avvincenti.

Sabato sera, infatti, il suggestivo chiostro del Polo Culturale tolfetano accoglierà lo scrittore Alessandro Robecchi e il suo “Una piccola questione di cuore”, edito da Sellerio.

“Un autore incredibile, siamo davvero orgogliosi di averlo” ha proseguito Maluè Felici, figlia di Glauco Felici, fra i più importanti traduttori ed ispanisti italiani, ideatore del Festival nel 2012 purtroppo scomparso prima di vedere la sua “creatura” spiccare il volo.

Ed è a lui che è intitolato il premio dedicato ad autori under 45 e che quest’anno ha portato a una terzina finalista davvero eccezionale: “Bunny Boy” di Lorenza Ghinelli, Marsilio; “I magnifici idioti” di Stefano Piedimonte, Rizzoli e “Il nero degli abissi” di Francois Morlupi, Salani. Naturalmente dopo una lunga scrematura che ha sottoposta alla giuria sei titoli da cui estrarre la terna finalista. La serata del “Felici” sarà quella di domenica. Sempre ore 21,30, a ingresso libero.

Alessandro Robecchi, autore in molti campi, anche in radio e tv

Del resto come sottolineato dagli organizzatori (Associazione Chirone in collaborazione con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop) il Festival ha ormai una visibilità e importanza nazionale. “Ci si lavora per mesi facendo tanta preparazione, ai pc e alle scrivanie, prima e dopo l’uscita del bando, che se per caso ritarda ci viene addirittura sollecitato – ha raccontato Manuela Moraldi -. Chi è davvero infaticabile, nella gestione della promozione e in tuttle varie fasi, fino all’allestimento della scenografia è Teresa Piroli. E poi naturalmente c’è Gino Saladini, ineccepibile ed inesauribile presentatore”.

Saladini nel suo intervento ha ricordato Glauco Felici e sua moglie Antonella, innamoratisi di Tolfa, che pensarono a una manifestazione che fosse popolare. “Tolfa G&N è un Festival che fa parlare gli scrittori – ha detto –. Il genere noir o giallo nasce dalla letteratura d’appendice, molto popolare, e un evento come questo avvicina la gente alla lettura. E ci tengo a ribadire la professionalità dell’organizzazione, come conferma la qualità della locandina. Nella grafica e nel claim “parola agli scrittori”. Però, cosa da non sottovalutare, tutti noi ci divertiamo a fare questo Festival. E, è ormai assodato, G&N porta fortuna a chi partecipa. Un nome su tutti Maurizio De Giovanni, giovane scrittore esordiente ora campione di vendite e apprezzato dalla critica”.

Serena Ferraiolo, della Fondazione Berllonci, membro della giuria (anche lei conquistata da Tolfa dove ora vive) ha evidenziato l’importanza che il Festival sia riservato ad autori under 45, il che è particolare nel panorama letterario italiano. “E poi è eccezionale la disponibilità e il calore con cui Tolfa accoglie gli scrittori e gli ospiti in genere” ha aggiunto.

Dalla sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, un personale ricordo di Glauco Felici e poi la soddisfazione dell’amministrazione data dalla “bravura del team, un team da non toccare, che ha saputo raccogliere l’eredità di Felici, cosa non facile da fare”. “Tolfa G&N riceve feedback estremamente positivi da parte dei cittadini, non solo tolfetani. Perché porta il “bello”, diffonde cultura” ha aggiunto la Bentivoglio.

A chiudere la presentazione – ospitata nella sede di via Risorgimento – la padrona di casa, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia Gabriella Sarracco, al suo quinto festival da quando è alla guida dell’ente che fin dalla sua nascita lo ha sostenuto. “Aspetto con ansia la data del Festival – ha ribadito – è un evento d’eccellenza per il territorio che pure ne ha molti simili, di qualità. E’ un modo per avvicinare i giovani alla lettura. Non vedo l’ora di assistere alle serate”.

Ora che c’è stata la presentazione ufficiale del Festival numero 10 e dell’ottava edizione del premio Felici, è stato anche rilasciato in rete il trailer di quest’anno. Come vuole tradizione, un corto divertente, curato (grazie ad Angelo Paoletti) e a tutti quanti gestiscono il Polo culturale, compreso Giordano Iacomelli, di nuovo “main character”. E allora occhio: “Chi legge non sbaglia un colpo!”…

Nella foto d’apertura, da sinistra: Felici, Moraldi, Sarracco, Bentivoglio, Piroli, Saldini