Libri, il Salotto letterario della Fondazione ospita Sergio Rizzo e il suo "Potere Assoluto" - Terzo Binario News

L’appuntamento, promosso da “Book Faces” venerdì 29 aprile alle 17.30 nella Sala Gurrado in via Risorgimento

Venerdì 29 avremo un ospite di prestigio. Sergio Rizzo verrà a Civitavecchia, invitato da Book Faces per presentare il suo ultimo libro “Potere Assoluto. I cento magistrati che comandano in l’Italia””.

Si tratta ancora di un appuntamento del Salotto Letterario ospitato nella Sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento. Interverranno Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e Marco Salomone, a capo dell’Associazione Book Faces. Dialogherà con l’autore il giornalista Giuseppe Baccarelli, ex capo redazione de “Il Messaggero”. L’iniziativa è presentata anche da Solferino Editore e Mondadori Bookstore.

I magistrati di cui parla Rizzo sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell’economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Governano anche la passione più grande degli italiani, il calcio: amministrano infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se una squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l’Alitalia. E sono arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private, con parcelle a parte. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica.

Sergio Rizzo è stato a lungo una firma del «Corriere della Sera» prima

di diventare vicedirettore di «Repubblica». È autore di numerosi

bestseller tra cui La casta, scritto con Gian Antonio Stella (2007). Tra i suoi

libri più recenti ricordiamo 02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro

(2018), La memoria del criceto (2019) e, con Tito Boeri, Riprendiamoci lo

Stato (2020).

Vista l’importanza dell’ospite e la tematica del libro, si prevede un notevole afflusso di pubblico. Quindi se si vuole partecipare l’organizzazione invita ad essere in sala entro le 17.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info 3339449842 sms/whatsApp o info@bookfaces.it.