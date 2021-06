Libri: esce la seconda edizione della guida di Repubblica dedicata a Fiumicino - Terzo Binario News

Archeologia, natura, arte, storia, cucina e tanto altro. Esce in edicola il 23 giugno la seconda edizione della guida di Repubblica dedicata al territorio del Comune di Fiumicino e alle sue 14 località.

Dopo il successo della prima edizione, la guida torna in versione aggiornata e con diverse novità, tra cui sei sezioni inedite, nuove testimonianze di vip e persone, percorsi a piedi e in bicicletta, tante informazioni utili per trascorrere qualche ora di divertimento e relax, immersi nella Cultura o nel verde, gustando qualche prelibatezza o acquistando prodotti locali.

“Siamo molto contenti che questa guida sia tornata in edicola –spiega il Sindaco, Esterino Montino – in una versione tutta nuova e con gli ultimi aggiornamenti che riguardano il nostro territorio. Con essa il turista avrà in mano uno strumento utile per conoscere le nostre località e le loro peculiarità. Al tempo stesso ricordiamo che l’uscita avviene in un periodo particolare, quello della pandemia, e che iniziative come questa possono dare una mano, speriamo, alle attività commerciali. La copertina rappresenta un luogo emblematico e ci porta direttamente all’interno di un sito archeologico di rilevanza non locale ma addirittura internazionale, come i Porti di Claudio e Traiano, che deve essere sempre più una grande attrattiva per i romani ma anche per chi viene da fuori”.

“E’ un progetto che abbiamo fortemente voluto –aggiunge il vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca – e che permetterà al visitatore di scoprire tante curiosità sulle nostre 14 località. Il nostro Comune si estende per oltre 212 km e ha una costa di 24 km. E’ ricco di cultura e di storia, di torri e di castelli, di parchi e piste ciclabili. C’è davvero tanto da vedere e da apprezzare. Questa seconda edizione della guida rappresenta un’occasione in più per portare alla conoscenza del grande pubblico altre specificità che riguardano il territorio. Tante poi le immagini che sono state inserite, sia di oggi che foto d’epoca. Voglio ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito, con parole o foto, alla realizzazione del volume. Ricordo che la guida sarà reperibile in vari modi e che inizialmente si troverà in edicola e, successivamente, anche in libreria. Il nostro è un territorio che sa coniugare bellezza, cultura e sviluppo e dove coesistono realtà imprenditoriali di varia natura e di primaria importanza a livello nazionale e internazionale. Un territorio dove si continua a viver bene ma che anche grazie a questa guida vorremmo fosse ancor più apprezzato e valorizzato”.