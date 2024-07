"Libri e Calici sotto le Stelle" al Castello di Santa Severa: domenica "Tutta colpa di Maria" di Mara Fux • Terzo Binario News

Domenica 7 luglio alle ore 19.30 il castello di Santa Severa nell’ambito della rassegna letteraria “ Libri e calici sotto le stelle” promossa da Regione Lazio organizzata dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, ospita la presentazione del romanzo “Tutta colpa di Maria”, dell’autrice Mara Fux.

La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etru,sco romane.

“Tutta colpa di Maria” edito da Prospettiva Editrice, è una storia di vuoti e assenze che diventano talmente dilaganti da spingere alla riscrittura della propria esistenza.

Livia, la protagonista del romanzo, è una donna apparentemente serena: ha una buona carriera, un marito che la ama, dei figli giudiziosi e una famiglia amorevole ma…In ogni famiglia spesso accade che vi sia uno scheletro più o meno “morto” e nel suo nucleo familiare questa figura è il nonno. L’uomo, che la donna non ha mai conosciuto e che oramai è defunto, ha abbandonato tutto per amore: il volto della giovane segretaria Carla, di 20 anni più giovane di lui, infatti, ha rapito il suo cuore da Don Giovanni spingendolo a lasciare ogni cosa, moglie e figli compresi. Livia che ha radici ben salde percepisce, tuttavia, una mancanza che si trasforma, successivamente, in un’intuizione: pur se il nonno è morto, la donna con cui l’uomo è fuggito può essere ancora in vita e lei potrebbe scoprire, quindi, quella parte di passato che le manca.

Mara Fux, romana di origini friulane a metà degli anni ’80 avvia le prime collaborazioni con periodici di settore ed ha i primi approcci da ufficio stampa con le redazioni di quotidiani e radiotelevisioni che ben presto la vedono protagonista nell’organizzazione di sfilate di moda, rassegne di arte varia, concerti di musica rock, jazz, eventi cinematografici, televisivi e teatrali. Dalla fine degli anni ’90 si dedica principalmente alla valorizzazione dell’immagine coniugando esperienza e creatività nell’esecuzione di nuove strategie promozionali, scelta che la porta al fianco di importanti personaggi del mondo del cinema, TV, sport, ma anche personalità eccezionali che desiderano migliorare l’approccio con il pubblico e la comunicazione. “Tutta colpa di Maria!!!” pubblicato nel luglio 2019 da Prospettiva Editrice nonché vincitore del Premio Speciale della Giuria dell’VIIIa edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Ladispoli, è il suo romanzo d’esordio.

Ingresso gratuito con prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/libri-e-calici-sotto-le-stelle-tickets-915190578657?aff=oddtdtcreator

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it