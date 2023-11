Libri, domani a Civitavecchia firmacopie per Ernesto Berretti • Terzo Binario News

E’ passato un anno dalla presentazione del libro di Ernesto Berretti “La giostra dei pellicani”. Considerando anche che allora una copiosa pioggia accomopagnò l’evento, in occasione del primo compleanno dell’opera, l’autore dà appuntamento a quanti non poterono partecipare e a chi ha scoperto di recente il titolo.

In questo romanzo Berretti confeziona una saga familiare che si tinge di giallo e noir e attraversa la storia d’Italia. E’ ambientatata in Sicilia e Calabria e poi a Napoli, ispirandosi ai racconti di un clochard conosciuto da Berretti una decina di anni fa. Il libro, appena uscito, ricevette critiche entusiaste da lettori “eccellenti”, come il giornalista Carmelo Sardo e l’attore Leo Gullotta.

Ernesto Berretti è nato a Catania, ma vive (con la moglie e i figli), e lavora (nella Finanza di Mare) a Civitavecchia dove ha pure allenato giovani canottieri. Fa parte dell’associazione Book Faces.

Ecco quindi che Berretti domani, domenica 19 sarà alla libreria Mondadori di Civitavecchia dalle 16,30 alla chiusura, sia per chi volesse il libro “sfuggito” che per chi volesse acquistarlo per un regalo con tanto di dedica. “Io spero che questo invito sia segnato sul calendario per far sì che possiamo incontrarci e brindare insieme al compleanno del romanzo che tante soddisfazioni mi ha dato.

E sarò felicissimo” l’augurio dell’autore.