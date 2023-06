Libri, disponibile a Santa Marinella la ristampa del "Florilegio" dall'Eneide del professor Pranzetti • Terzo Binario News

Il professor Luciano Pranzetti comunica che è disponibile – in ristampa – il FLORILEGIO DELLE MASSIME E DEI VERSI DEGNI DA RICORDARE TRATTI DALL’ ENEIDE DI VIRGILIO (Apophtegmatum ac dignorum memoratu versuum ex Vergilii Aeneide flores selecti), opera pubblicata nel dicembre del 2016, destinata agli studenti liceali e universitari, e ai docenti, nonché a quanti dilettano lo spirito e nutrono la propria cultura con il sano alimento della nostra madre-lingua: il latino.

L’autore, dopo puntuale e attenta rilettura del capolavoro virgiliano, l’ENEIDE, ha svolto una raccolta di versi che – passati alcuni come locuzioni di ordinaria pratica linguistica ed altri quali espressioni di profonda saggezza – sono da considerare punti fermi per la formazione intellettuale, cosa non da poco se la stessa nostra Maggior Musa – Dante – dichiarando di conoscerla a memoria, se ne servì per il suo sommo capolavoro, la DIVINA COMMEDIA. L’opera presenta, all’inizio, un proemio redatto in latino – e poi tradotto in lingua italiana – in cui l’autore spiega le motivazioni che lo hanno spinto a produrre tale lavoro, quindi per ogni “libro” dei 12 che compongono il poema, trascrive il verso scelto nella originale forma latina riportandone, accanto, la traduzione. Nella parte finale, il prof. Pranzetti, traccia, redatta in latino e quindi debitamente tradotta, una breve biografia di Virgilio, quale opportuna e degna conclusione del lavoro.

L’autore ha voluto dedicare l’opera al prof. Giulio Sforza, suo insegnante, con la seguente motivazione: Julio Sforza, magistro summo, qui, mira institutione me gymnasii discipulum primo rore sapientiae aluit, et postea, Universitatis tempore, me in Musarum famulum perfecit, hunc, animo cordeque grato, laborem dico” = a Giulio Sforza, sommo maestro che, con ammirevole guida, discepolo ginnasiale mi alimentò con la prima rugiada della sapienza e, poi, al tempo dell’Università, mi perfezionò in un alunno delle Muse, dedico questo lavoro con animo e cuore grato.

L’opera può essere richiesta all’autore tramite mail: lucianopranzetti@gmail.com o alla cartolibreria Di Veroli a Santa Marinella.