Libri, da "Dettagli" a Civitavecchia si presenta "In giro per Roma e dintorni in vespa" • Terzo Binario News

Lo faranno tre scrittrici del territorio che hanno partecipato all’antologia: Carla Melchiorri, Francesca Ciaralli e Caterina Battiloccchio

Giovedì 2 marzo la libreria “Dettagli” di Civitavecchia ospita la presentazione dell’antologia “In giro per Roma e dintorni in vespa”, edita da L’Erudita di Giulio Perrone.

Al volume hanno lavorato diversi autori ed autrici del Lazio, fra cui spiccano tre del nostro territoro: Carla Melchiorri che ha scritto un racconto sulla sua città, Civitavecchia, Francesca Ciaralli che per le sue pagine si è ispirata a Tolfa e Caterina Battilocchio, che da Tolfa da qualche anno si è trasferita a Civitavecchia, ma il suo racconto lo ha ambientato a Santa Severa.

La traccia delle opere era libera. Agli autori sono state date delle caratteristiche della protagonista su cui lavorare: una ragazza inglese, tale Diana, in visita a Roma e provincia. Per l’occasione ha affittato una vespa rossa e gira per quartieri romani, paesi e cittadine limitrofi incappando in personaggi, monumenti, storie, tradizioni cibi ecc…dei luoghi. Le tre scrittrici “nostrane” hanno scelto di ambientare le loro storie sul territorio per darne rappresentanza.

Il libro verrà presentato sia a Roma che in provincia. Il secondo appuntamento è previsto per il 3 marzo alle 19 al The Spot a Roma.

Però prima cì’è quello da “Dettagli” via Guglielmotti 2, giovedì alle 18,30. Dialogano col tris di autrici Mario Camilletti e Serena Santacroce, le letture sono affidate a Valeria Restante.