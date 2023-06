Libri, curiosità e interesse per "La storia di Tolfa narrata dai tolfetani" di Felice Tidei • Terzo Binario News

Presentata ieri al Polo Culturale l’opera che tratta il XIX secolo, nona della collana storica del Comune

Una promessa di matrimonio, un testamento, l’elenco delle chiese presenti a Tolfa nel 1800: sono stati alcuni dei brani tratti dal libro di Felice Tidei, letti in occasione della presentazione ieri pomeriggio nel chiostro del Polo Culturale.

“Tolfa nel XIX secolo”, ovvero “La Storia di Tolfa narrata dai tolfetani” è il nono volume della collana storica del Comune, avviata una decina di anni fa portata avanti grazie al contributo dell’Università Agraria, dell’amministrazione comunale e dalla Fondazione Cariciv.

Alla presentazione c’erano infatti sia la sindaca attuale, Stefania Bentivoglio, che Luigi Landi, oggi sindaco di Allumiere, che diede il via all’ultimo lavoro dello storico locale Tidei. Entrambi, così come l’assessora alla Cultura Tomasa Pala, hanno speso parole di ringraziamento e apprezzamento per l’opera dell’autore, il cui amore per il luogo dove è nato e vive lo spinge a studiare e a informarsi per poi trasmettere la conoscenza ai suoi concittadini.

Analogo il tono dell’intervento di Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Carici, ente che da anni sostiene le pubblicazioni comunali, e che ha ribadito l’importanza della memoria storica, a suo avviso, “riscoperta” dalle nuove generazioni.

Il pubblico seduto nel prato dello splendido chiostro ha ascoltato sia le spiegazioni di Eugenio Bottacci, anche lui storico locale di rango, che hanno intervallato e spiegato le letture di Giovanni Padroni. Di queste, particolare curiosità hanno suscitato quelle dell’atto di matrimonio o del testamento datati primi anni del 1800 in quanto dai dettagliatissimi elenchi dei beni e delle proprietà di chi si rivolgeva al notaio si può ricostruire come vivevano i tofetani di allora, soprattutto quelli più abbienti.

Come ha infatti raccontato Felice Tidei, nel suo intervento conclusivo, prima dei ringraziamenti a quati lo hanno supportato nella sua avventura, la gran parte della popolazione del XIX secolo era povera, lavorava nei campi o al pascolo 6 giorni su 7.

La presentazione è stata di certo interessante e ben orchestrata, ma nel libro c’è molto di più: le 444 pagine, divise in sei capitoli, frutto di quattro anni di lavoro tra pesanti tomi degli archivi, sono un minuzioso resoconto degli avvenimenti – molti causa di fame e sofferenze a partire dall’insorgenza antifrancese nel 1799 – di un secolo del territorio che, fino a metà dell’800, comprendeva anche Allumiere.

In molti, alla fine, facendosele autografare da Tidei, hanno acquistato copie del libro, venduto a 10 euro a favore dell’Adamo.

