"Libri con le Stelle", Book Faces invita all'Arena Pincio il 4 e il 5 luglio • Terzo Binario News

In arrivo la quinta edizione della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, organizzata dall’associazione Book Faces.

Il 4 e il 5 luglio si racconteranno emozionanti storie sotto le stelle dell’Arena Pincio.

“Libri con le Stelle” quest’anno cambia completamente formato, rimanendo come sempre a ingresso gratuito per tutti coloro che parteciperanno.

L’edizione dell’estate 2024 si svolgerà in due date consecutive: giovedì 4 e venerdì 5 luglio, con inizio alle ore 21.30 presso l’Arena del Pincio di Civitavecchia.

Oltre ad ospitare scrittrici e scrittori del mondo letterario nazionale, i due appuntamenti saranno caratterizzati anche da alcuni intermezzi musicali, eseguiti da volti noti del panorama musicale locale.

Il tema della prima serata sarà la “Narrativa al femminile” e per tale occasione saranno ospiti le scrittrici Tea Ranno (foto), Simona Baldelli e Viviana Picchiarelli con le loro ultime fatiche letterarie. A condurre la presentazione saranno Tonia Bardellino, volto già noto per essere apparso in più trasmissioni televisive RAI, e Manola Maccarini, socia di Book Faces. Durante la serata verranno eseguiti alcuni brani relativi al tema oggetto di discussione, a cura di Anthony Caruana ed Eleonora Bernabei.

La serata di venerdì 5 luglio sarà condotta invece da Gino Saladini e si avrà modo di approfondire due generi che da sempre appassionano tantissimi lettori: il Giallo e il Noir.

Sul palco saranno presenti gli scrittori Marco De Franchi, Gian Luca Campagna e Franco Limardi con i loro ultimi romanzi. Gli interventi musicali saranno eseguiti dal maestro Felice Tazzini e da Gino Fedeli.

Sarà possibile acquistare i libri grazie alla presenza della Libreria Dettagli che ne curerà la vendita. Un grande ringraziamento ai sostenitori, vecchi e nuovi, che accompagnano Book Faces nell’organizzazione di “Libri con le Stelle”, mostrando sensibilità verso gli eventi letterari che Book Faces porta avanti da anni, in particolare: la Fondazione Ca.Ri.Civ., Unindustria Civitavecchia, Tecnofit srl, Akros Bioscience, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Farmacia Palombo, Nausica srl, Minosse srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Bellettieri & Co. Srl, B&B Villino Emanuele, ITES Immobiliare, Palestra VIP Club e DIEFFE srl.