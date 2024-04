Libri, "Book Faces" fa il pienone per Massimo Carlotto e il suo "Trudy" • Terzo Binario News

La Book Faces ha registrato il “tutto esaurito” domenica 21 nella Chiesetta San Giovanni di Dio, in piazza Calamatta, per il nuovo “Incontro d’autore” del 2024, una delle attività più importanti promosse dall’associazione culturale a favore della lettura.

Dopo aver avuto Paolo Di Paolo a gennaio, stavolta l’ospite è stato nientemeno che Massimo Carlotto, autore conosciuto a livello nazionale e internazionale, che ha presentato “Trudy”, il suo nuovo romanzo in cui si intrecciano noir e poliziesco, ad un pubblico numeroso e partecipativo, dialogando con i moderatori Gino Saladini ed Ernesto Berretti e accompagnato dagli intermezzi musicali a cura del musicista Francesco Di Iorio.

“L’invito alla presentazione di Massimo Carlotto è stato raccolto con grande entusiasmo dai tanti amanti della letteratura di Civitavecchia, che stanno entrando in contatto sempre di più con la nostra associazione e con gli eventi da noi promossi – ha affermato il Presidente Marco Salomone – È stato un piacere e un onore poter presentare Massimo Carlotto e il suo nuovo libro Trudy. Avremo altri ospiti di alto livello nel corso dell’anno, e ci auguriamo che il livello di

partecipanti resti costante. Un plauso particolare all’associazione musicale “Ponchielli”, attenta alle attività culturali della città e che ringraziamo per aver ospitato questo meraviglioso appuntamento.”

