Libri, Arcobaleni Fulminati di Roberta D’Amore presentato giovedì 10 a Cerveteri - Terzo Binario News

Con il Patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alle Politiche Culturali e Sportive, Giovedì 10 Marzo alle ore 18.00, si svolgerà presso l’aula consiliare – Palazzo del Granarone a Cerveteri (RM) – v. Francesco Rosati snc, la presentazione del libro Arcobaleni Fulminati di Roberta D’Amore – Ed. Di Leandro.

Il testo, una lettera che l’autrice scrive alla figlia adolescente, è un inno al diritto di pari opportunità per tutti, con la speranza e la certezza che le giovani generazioni riescano a costruire, mai così attuale in questo particolare momento storico, un mondo migliore.

Intervengono per il Comune di Cerveteri Alessio Pascucci – Sindaco, Federica Battafarano – Assessora alla Cultura, Sport, Partecipazione e Politiche Giovanili, Linda Ferretti – Consigliera. Partecipa Roberta D’Amore – Autrice del libro.

Modera l’incontro e dialoga con l’autrice Linda Corsaletti – Criminologa.

L’incontro, che si svolge nell’ambito di una serie di eventi culturali organizzati dalla Criminologa Linda Corsaletti per sensibilizzare il territorio ad una cultura consapevole, vuole essere l’occasione per un dibattito con professionisti, famiglie e Istituzioni, per dialogare su educazione sessuale e i grandi tabù ancestrali, esplorare la difficoltà di trattare con i figli tematiche come l’aborto, individuare gli strumenti di cui i genitori dispongono, per far sì che la parità di genere sia un concetto innato fin dalla nascita.

I proventi del libro, per volontà dell’Autrice, sono devoluti all’Associazione Aurora OdV per progetti di sensibilizzazione per le Scuole.

Il libro è in vendita nelle migliori librerie e sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 Maggio 2022 presso lo stand dell’Editore.