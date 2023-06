Libri, alla Pinacoteca di Tolfa interesse e curiosità per "La nota di Dio" di Giordano • Terzo Binario News

Giovedì la Pinacoteca comunale, nel municipio di Tolfa, ha ospitato la presentazione del libro “LA NOTA DI DIO” di Renato Giordano, in una iniziativa che ha visto la sinergia tra Comune, associazione Banda musicale Verdi, Tordinona Teatro e la locale sezione Fidapa.

L’opera, pubblicata da Compagnia Nuove Indye, racconta la storia della musica che dal ‘500 veniva usata come strumento terapeutico al Santo Spirito in Saxia, storico Ospedale romano dei Papi.

“Un bel momento di ascolto e riflessione su tematiche che i luoghi di memoria sanno raccontare e custodire. Un’ occasione importante per riflettere sul valore socio- culturale della musica come straordinario strumento educativo, terapeutico e riabilitativo – il commento dell’assesore alla cultura Tomasa Pala, nonchè socia Fidapa -. Un argomento molto attuale, ma anche storicamente datato che l’ autore Renato Giordano, amico del dott.Maurizio Antonio De Pascalis (che ha fatto da moderatore, ndr), con il suo libro “La nota di Dio”, ha stimolato in tutti i presenti”.

L’evento è stato animato dagli attori Nunzia Plastino e Roberto Gagliardi e dal musicista Giuseppe Galeotti della Banda Verdi di Tolfa. Hanno partecipato la sindaca Stefania Bentivoglio, l’assesora alla Cultura Tomasa Pala e la presidente Fidapa Giuseppina Esposito.

Giordano è un personaggio davvero poliedrico: molto attivo come regista teatrale e come autore. E’ direttore del Teatro romano Tordinona.