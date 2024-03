Libri, alla Fondazione Cariciv Spazioliberoblog presenta "Ner tempo" di Andrea Barbaranelli • Terzo Binario News

A distanza di anni e dopo una vita passata in vari paesi esteri, l’autore, Andrea Barbaranelli è tornato al dialetto della sua infanzia per raccontare in versi, in una serie coerente di liriche, la sua città e le sue esperienze. L’autore è nato nel 1938 a Civitavecchia dove ha vissuto gli anni della sua formazione personale ed intellettuale in un ambiente familiare caratterizzato da un forte impegno civile e politico, che ebbe un pesante costo per tutta la sua famiglia.

Questo libro – “Ner Tempo” – rappresenta il culmine di una parabola letteraria iniziata con la pubblicazione in Uruguay, a Montevideo, dei suoi primi libri di poesia in spagnolo, “Apertura de reina”, nel 1983, e “Las noches paralelas”, nel 1985.

Tale parabola, proseguita prima a Zurigo, poi a Buenos Aires, quindi a Roma, culmina con la pubblicazione de “Il pianto del Minotauro (2011) e de “Il disordine” (2016).

La presentazione del libro è per lunedì 18 marzo, promossa da Spazioliberoblog con la Fondazione Cariciv, appuntamento alle ore 17.30 nella sala convegni della Fondazione in via Risorgimento.

Sarà Carlo Falzetti ad introdurre l’opera di Andrea Barbaranelli, che sarà presente. Le letture sono affidate a Ettore Falzetti e Rachele Giannini.