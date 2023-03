Libri, alla Fondazione Cariciv domani si racconta la storia della Ferrovia Civitavecchia-Orte • Terzo Binario News

Anche questa settimana nella sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento a Civitavecchia sarà di scena la cultura, con un doppio appuntamento, sempre sotto l’egida della libreria “Dettagli”. Venerdì ci sarà Mario Buticchi ma già domani martedì, alle 17,30, sarà il civitavecchiese Pietro Mancini a presentare il suo libro “Viaggio nella Tuscia. La ferrovia Civitavecchia-Orte”, edizioni Progetto Memoria.

Mancini è nato a Civitavecchia il 29 maggio 1955. Appassionato della storia di Civitavecchia, è uno dei più rinomati collezionisti di documenti antichi del territorio laziale e non solo. Ha collaborato negli anni con la Società Storica Civitavecchiese, fornendo per i bollettini annuali, documenti tratti dalla sua collezione privata. Ha pubblicato raccolte di poesie e racconti, e numerosi saggi di argomento storico locale, tra i quali: La ricostruzione del Forte Michelangelo; Bombardamenti; Storia della ferrovia Civitavecchia Roma; Grand Hotel le Terme Stabilimento Termale; Lo Stabilimento Balneare Caravani.

Ecco un estratto della prefazione a firma di Enrico Ciancarini, storico locale: “Domenica 12 aprile 1908 un grandioso comizio a favore della Ferrovia Civitavecchia – Orte si tiene a Piazza Leandra alle 15.30 del pomeriggio. Parlano Sabbatini, Alocci e lacopucci di fronte a cinquemila persone, alle due bande cittadine, a settanta bandiere, ai rappresentanti di cento associazioni, alle rap-presentanze delle amministrazioni di Civita Castellana, Tolfa, Terni, Viterbo, Barbarano, Capranica, Bieda, Vignanello, Civitella Cesi, Monte Romano, Vallerano, Corneto, Allumíere, Ronciglione, San Giovanni di Bieda.

Pietro Mancini con il suo “Viaggio nella Tuscia” fa riemergere un passato in cui i paesi della Tuscia e il mare civitavecchiese erano uniti dalla ferrovia, in cui viaggiavano merci e passeggeri in territori bellissimi. Un passato da cui dobbiamo apprendere un insegnamento fondamentale: quando le nostre Comunità hanno unito i loro sforzi per reclamare un futuro migliore hanno vinto, sconfiggendo gli interessi di parte tesi a bloccare lo sviluppo di questa parte d’Italia”.

Alla fine dell’incontro, il firma copie che saranno in vendita portate dalla libreria “Dettagli”.