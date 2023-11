Libri, alla Fondazione Cariciv di scena il giallo: giovedì "Formule mortali" di Francois Morlupi • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Stavolta tocca a un giallo… E che giallo: è quello a firma di Francois Morlupi che ripropone la prima avventura della sua “squadra” di protagonisti, i Cinque di Monteverde.

Il titolo è “Formule mortali”, edizioni Salani Le stanze, e si presenta giovedì 9 novembre alle 18, alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento di Civitavecchia. A dialogare con l’autore due colleghi scrittori locali: Anthony Caruana e Gino Saladini. L’iniziativa è proposta dalla Fondazione e dall’associazione Book Faces. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Alla fine, il consueto firma copie portate dalla libreria cittadina “Dettagli”.

Francois Morlupi, nell’edizione del 2022 si era aggiudicato la menzione d’onore del premio Glauco Felici del Tolfa Gialli&Noir, come miglior giovane autore. Era entrato nella terna finale con “Nel nero degli abissi, Un’indagine per i cinque di Monteverde” (Salani), che era in realtà la seconda storia con il quintetto del commissariato romano. Un libro che avuto un grande successo così da pensare di riporre – con un minimo editing – la prima opera dello scrittore, di madre francese, di professione informatico, che vive a Roma, la città che fa da sfondo all’evolversi dei misteri che risolvono, in modo spesso poco ortodosso, i suoi personaggi, guidati dall’ansioso e ipocondriaco commissario Ansaldi.

“Formule mortali” è il primo capitolo di quella che è destinata ad essere una serie di bestseller. «Vertiginoso. Duro. Divertente. Dolce. Disperato, e pieno di speranza. Tutto quello che dev’essere un noir è qui dentro. E in più, i Cinque di Monteverde: una squadra che non sa di esserlo, un’accozzaglia lesionata che diventa famiglia all’improvviso. Attorno ad Ansaldi, che lasciamo andare solo con la promessa di tornare prima possibile»: così lo inquadra

Maurizio de Giovanni.