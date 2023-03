Libri, alla biblioteca di Fregene protagonista Richard Yates e il suo "Easter Parade" • Terzo Binario News

Alla biblioteca di Fregene il prossimo incontro del Gruppo di Lettura si svolgerà giovedì 30 marzo alle 18. Il libro scelto è “Easter Parade” di Richard Yates

L’adesione è aperta a tutti. Chiunque può accedere agli incontri: il Gruppo è aperto anche a chi non ha letto il libro, Non è obbligatorio intervenire, si può anche solamente ascoltare. Per aderire comunicate il vostro nominativo: bibliofregeneelibero.it

“Easter Parade”, uscito originariamente nel 1976 e pubblicato per la prima volta in Italia nel 2008, è un romanzo esemplare della sensibilità di Yates, autore fra l’altro di “Revolutionary Road”: una saga familiare senza concessioni al romanticismo, un limpido ritratto di esistenze borghesi in bilico fra la mediocrità e le aspirazioni.

Le protagoniste sono due sorelle, dal carattere diverso – Sarah più solare e convenzionale, Emily più chiusa e indipendente – ma sempre unite da un legame che a tratti si trasforma in rivalità; i loro destini si dipanano per quasi cinquant’anni, sullo sfondo di un’America che man mano perde la sua innocenza gioiosa (quella immortalata in un’istantanea della parata di Pasqua a cui si riferisce il titolo), alla ricerca di una “felicità” difficile tanto da identificare quanto da ottenere.