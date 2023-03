Libri, al Polo Culturale di Tolfa protagonista "Rinascimento Privato" di Maria Bellonci • Terzo Binario News

Sabato incontrerà il Gruppo di lettura Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione intitolata a lei e al marito Goffredo

di Cristiana Vallarino

Il Gruppo di lettura che periodicamente si riunisce della Biblioteca comunale di Tolfa per discutere di volta in volta di un libro e poi parlarne con l’autore, ha organizzato un nuovo incontro, un po’ diverso dal solito.

Dopo aver letto opere di scrittrici contemporanee come Nadia Terranova o Gaja Cenciarelli, poi invitandole a Tolfa, stavolta il nutrito Gruppo – coordinato da Serena Ferraiolo – ha affrontato l’impegnativa lettura di “Rinascimento privato”, l’opera che Maria Bellonci ultimò nel 1985, ultraottantenne, vincendo, a pochi mesi dalla sua morte, a luglio 1986, il prestigioso Premio Strega che aveva contribuito a creare con il marito Goffredo, nel 1947.

La protagonista di “Rinascimento privato” è Isabella d’Este che si racconta, pagina dopo pagina, in un’opera che non è romanzo storico ma, come nota Melania G. Mazzucco, “abbatte i confini dei generi, reinventa la biografia e la saggistica…Anomalo, sfuggente, prezioso “Rinascimento privato” è una perla”.

A rispondere alle domande e a soddisfare le curiosità dei lettori tolfetani sarà Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci e profondo conoscitore di Maria Bellonci e del suo Premio Strega. Petrocchi è stato già incontrato dal Gruppo, recatosi in visita a Roma proprio nella sede della Fondazione, che ha sede nel bell’appartamento ai Parioli dove Maria e Goffedo vissero.

Stefano Petrocchi

“Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza dove i miei cento orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. Se alzo il capo li vedo fiammeggiare, e ad ogni tocco di fuoco corrisponde un’immagine. Sempre sono trascinata fuori di me dalla tempesta di vivere”.

Il potentissimo incipit di “Rinascimento privato” di Maria Bellonci ci accoglie in questo tumulto di immagini e di pensieri che è Isabella d’Este.

E di questo si parlerà sabato 18 marzo alle ore 17.30 con Stefano Petrocchi, al Polo Culturale di Tolfa. Naturalmente l’incontro è aperto a tutti.