Libri, al Polo culturale di Tolfa c'è Valentina Farinaccio • Terzo Binario News

Dopo quello con Nadia Terranova, giovedì alle 18,30 secondo appuntamento col gruppo di lettura della biblioteca comunale con l’autrice di “Non è al momento raggiungibile”

Giovedì 21 luglio secondo appuntamento con il Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa. Ancora nello splendido scenario del Chiostro del Polo Culturale.

Alle ore 18.30 incontro con Valentina Farinaccio, autrice di “Non è al momento raggiungibile” (Mondadori).

Il gruppo di lettura della biblioteca tolfetana nasce dal desiderio di condividere un momento intimo come la lettura, perché possa scaturire un dibattito, un arricchimento e quindi una crescita.

Tema di questo primo ciclo di incontri, l’educazione sentimentale, attraverso lo sguardo di cinque scrittrici: Nadia Terranova, autrice di “Trema la notte” (Einaudi), Valentina Farinaccio, autrice di “Non è al momento raggiungibile” (Mondadori), Viola di Grado, autrice di “Fame blu” (La Nave di Teseo), Elisa Casseri, autrice di “Grand Tour Sentimentale” (Solferino) e Anilda Ibrhimi, autrice di “Volevo essere Madame Bovary” (Einaudi). Gli incontri con Viola Di Grado ed Elisa Casseri saranno il 6 e 7 agosto nell’ambito di Tolfa Gialli e Noir Off, uno spazio letterario interno al festival Tolfarte.

Il format del gruppo prevede per ogni lettura un incontro di condivisione con il gruppo, per mettere in connessione i propri punti di vista, le emozioni e le considerazioni sul libro letto, e un incontro con l’autrice in cui il gruppo stesso diventa interlocutore e conduttore della serata.

Valentina Farinaccio è nata a Campobasso, ma da molti anni vive a Roma. Ha esordito nel 2016 con il romanzo “La strada del ritorno è sempre più corta” (Mondadori), vincitore del Premio Kihlgren, del Premio Rapallo Opera Prima, e del premio Adotta Un Esordiente. Nel 2018 è uscito, sempre per Mondadori, “Le poche cose certe”, finalista al Premio Chianti. È inoltre autrice di “Quel giorno. Racconti dell’attimo che ha cambiato tutto” (Utet, 2019). Collabora con “il venerdì di Repubblica”. Cura per Officina Pasolini la rassegna “Prospettive d’autore”, dedicata alla letteratura contemporanea, ed è la coordinatrice delle attività culturali della biblioteca Moby Dick, a Roma.

Ecco un’anticipazione del libro che si tratterà questa volta.

Quando qualcuno che incontri di persona per la prima volta ti dice che sei molto fotogenica non è un complimento. Vittoria, poco meno di quarant’anni, una relazione finita alle spalle e una riservatezza che sta per diventare solitudine, se lo sente ripetere spesso.

Dopo aver scritto per anni di musica in un blog, sperando diventasse il suo lavoro, si sposta su Facebook e accompagna i post con qualche selfie. Quando nella sua vita entra Instagram, è sufficiente uno scatto rubato ed equivocato perché inizino a pioverle addosso migliaia di follower, insieme a un lavoro nuovo. Si ritrova a sponsorizzare cibo. Cibo di strada, cibo surgelato, cibo spazzatura. Perché quello che Vittoria sa fare meglio da sempre è mangiare. Mangiare per riempire un’esistenza che le sfugge di mano. Mangiare per curare un dolore che arriva da lontano e che lei fa di tutto per non guardare.

L’unica con cui si confida è Mina, una volta alla settimana.

E proprio quando le si presenta l’occasione della vita – un lavoro vero, pagato bene e interessante -, la sua fame – di amore, di pizza, di follower – rischia di mandare tutto all’aria.

L’incontro è aperto al pubblico. È consigliata la prenotazione. Per info 0766 – 92127 – 3897824847, poloculturaletolfa@gmail.com.