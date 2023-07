Libri, agli Orti Solidali di Civitavecchia la Comunità Sant'Egidio presenta "Nascere non basta" • Terzo Binario News

Il prossimo 6 luglio, giovedì, alle 18,30 agli Orti solidali in via Terme di Traiano, la Comunità Sant’Egidio di Civitavecchia presenterà un libro che parla dei milioni di bambini che in tanti paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’AL non hanno i più elementari diritti perché non esiste l’obbligo della registrazione anagrafica.

Una situazione che li rende dei fantasmi senza nome e li espone a ogni forma di violenza e abuso. Sant’Egidio, grazie al programma BRAVO! , da alcuni anni lavora per garantire a tutti i bambini il certificato di nascita (Birth Registration for All Versus Oblivion). E’ una risposta alla sfida crescente di tanti bambini non registrati, esposti ad ogni forma di abuso, e alle conseguenze della mancata registrazione sulla pace e la stabilità di molti paesi nel mondo. Fino ad oggi con questo importante programma è stato possibile dare un certificato di nascita ,e così restituire dignità e diritti, ad oltre 5 milioni di bambini nel mondo.

Ci sarà per parlare di tutto questo l’autrice del libro, Adriana Gulotta , che è anche la coordinatrice del programma BRAVO! “È importante esserci – è l’esortazione della Sant’Egidio – perché l’impegno della Comunità è verso tutti gli ultimi : quelli accanto a noi di cui ci occupiamo quotidianamente ma anche quelli più lontani geograficamente ma verso cui il nostro impegno deve essere sempre presente”.