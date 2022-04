Libri, a Ladispoli si presentano i racconti di Alessia Latini - Terzo Binario News

Si terrà sabato 30 aprile alle ore 17, presso la veranda dello stabilimento balneare “Roma”, sul lungomare Regina 35 a Ladispoli, la presentazione del libro Con la mano sotto il mento, raccolta di racconti di Alessia Latini, edito da Scatole Parlanti per la collana “Voci”.

A introdurre l’evento e dialogare con l’autrice sarà Francesca Lazzeri, giornalista. L’attrice Ilaria De Prosperis leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Con la mano sotto il mento, ovvero sei narrazioni nelle quali insidie, reali o apparenti, visibili o celate, si palesano agli individui nella loro vera natura troppo tardi o, semplicemente, come il miraggio di una realtà che diverrà migliore. Una visita serale apre la porta a un equivoco che conduce a una tragica scoperta; un uomo, per cinque anni, osserva dalla finestra il passaggio di una ragazza con il suo cane, pronto a entrare nella sua vita; una donna, con un’arma in mano, guarda uno specchio rivedendo tratti di esistenza che l’hanno portata al momento di quella decisione; un dipinto incanta lo sguardo di un osservatore che finisce ben presto col perdere la linea di confine tra ciò che realmente vede e le fantastiche rievocazioni della sua memoria. Bugie, false speranze, illusioni e inganni della mente sono alcuni degli elementi che inducono i protagonisti di queste storie a cambiare, spesso in maniera irreparabile, la rotta della propria vita.

Alessia Latini, classe 1974, è laureata in Lettere e negli anni ha contribuito a testi di narrativa e saggistica. Giornalista pubblicista ha collaborato con testate cartacee e on line spesso occupandosi di rubriche di arte e cultura.