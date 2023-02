Libri, a Ladispoli si presenta "In riva al mare" di Elisabetta Mitrovic • Terzo Binario News

Sabato 11 febbraio alle ore 17 presso la libreria Scritti e Manoscritti, in via Ancona a Ladispoli, Elisabetta Mitrovic presenta il suo libro IN RIVA AL MARE pubblicato dalla casa editrice Topipittori.

Elisabetta Mitrovic, esperta naturalista ed educatrice ambientale fondatrice del progetto ‘Taccuini di natura’, invita bambini, genitori, educatori, docenti e tutti gli appassionati di mare a esplorare e conoscere la natura e i suoi ambienti attraverso il disegno. Attraverso il suo libro faremo un’escursione lungo un selvaggio litorale, fra cui la nostra amata palude di Torre Flavia, fra terra e acqua, dune e spiaggia per scoprire la vita che ospitano. Una lettura ricca di incontri fra uccelli marini e di passo, conchiglie e alghe, organismi marini, fiori e arbusti… e questo percorso ci porterà anche a conoscere meglio il nostro litorale.

È un incontro gratuito per tutta la famiglia, ma è gradita la prenotazione.