Libri, a Ladispoli la scrittrice Nadia Terranova presenta il suo ultimo romanzo - Terzo Binario News

Dopo due anni, mercoledì 3 marzo alle 18, presso la libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli ci sarà il primo incontro in presenza con la scrittrice Nadia Terranova che presenterà il suo nuovo libro “Trema la notte”, pubblicato da Einaudi, uscito il 22 febbraio.

L’ultimo appuntamento era stato quello del 29 febbraio 2020 con Veronica Pivetti, finalmente dopo due anni si inizia, con tutte le precauzioni, con gli incontri in presenza

L’incontro sarà con prenotazione obbligatoria (posti limitati), e l’accesso potrà avvenire con il Super Green Pass e la mascherina FFP2.

Nadia Terranova, scrittrice messinese, finalista al premio Strega 2019 con “Addio Fantasmi”, torna a Ladispoli con il suo nuovo romanzo ambientato durante il terremoto del 1908.

Il contenuto lo ha anticipato la stessa scrittrice in un post su Facebook.

«Il 28 dicembre 1908 il terremoto dello Stretto distruggeva Messina, Reggio Calabria e molti paesi attigui -ha commentato la scrittrice sui social- Il mio romanzo inizia la sera prima, il 27 dicembre, l’ultima per le vittime e l’ultima della vecchia vita per i miei due personaggi, sopravvissuti al cataclisma più devastante della storia d’Europa, alla ferita radicale che ha modificato l’identità dei luoghi in cui io stessa sono nata e cresciuta.»