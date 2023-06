Libri, a Civitavecchia un successo per "La Quarta Luna" di Fabio Angeloni • Terzo Binario News

Le note spagnole della chitarra di Simonetta Camilletti e la voce di Delfina Angeloni hanno dato vita a “La Quarta Luna – Omicidi sulla via di Santiago” il romanzo di Fabio Angeloni presentato giovedì a Forte Michelangelo riaperto per l’occasione.

Gino Saladini ha guidato la conversazione con l’autore, l’editore Jean Luc Bertoni e lo stesso pubblico, numeroso e coinvolto dai temi del romanzo che sulla trama di un noir che viaggia tra misteri religiosi ed esistenziali: la maternità, l’abbandono, il potere, la vendetta.

“La Quarta Luna – ha commentato Gino Saladini – è un romanzo che si colloca, pur con assoluta originalità, nel mondo narrativo esplorato da importanti scrittori come Ildefonso Falcones (La Cattedrale del Mare) e Ken Follett (I Pilastri della Terra) e che si caratterizza per una dimensione letteraria che va oltre il mercato italiano. Ha una scrittura avvincente – ha sottolineato Gino Saladini – e una storia che affronta alternando momenti di alta tensione a digressioni storiche di grande interesse, perché l’autore ha il dono raro di catturare l’attenzione del lettore fin dal potente incipit, per poi condurlo, tra passato e presente, in un viaggio in luoghi carichi di mistero e, soprattutto, di spiritualità”.



La storia si muove sulla scia dalle farneticanti mail di un serial killer che uccide giovani ragazze incinte. Un’orribile caccia al tesoro travolge Frank Rizzo, giornalista della Stampa in vacanza in Galizia, e l’affascinante avvocatessa Maria Pjlar Salgado. Il loro sarà un macabro pellegrinaggio di follia sul Cammino di Santiago, tra i misteri della storia racchiusi nell’antica Cattedrale, le leggende celtiche che abitano ancora quelle foreste, e il mito latino della bellissima ninfa Callisto, messa incinta da Giove. Mentre Frank si avvicina alla verità, contro il Vaticano che prova a fermarlo, sarà proprio Callisto, la quarta luna di Giove, a rivelargli il nome dell’assassino.