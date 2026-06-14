Libri a Civitavecchia, Silvio Moretti presenta "Torneranno le lucciole" • Terzo Binario News

L’incontro martedì 16 alle 17.30 alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv

Un’amicizia, un’epoca, una ferita ancora aperta. Da questo nasce “Torneranno le lucciole”, secondo romanzo di Silvio Moretti (Scatole Parlanti,) che verrà presentato martedì 16 giugno alle ore 17.30 nella Sala Convegni “Giusi Gurrado” della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Via del Risorgimento 8/12 a Civitavecchia e in collaborazione con SpazioLiberoBlog.

Ad introdurre la serata sarà Fabrizio Barbaranelli. Con l’autore dialogherà Maria Zeno e alcuni brani del romanzosaranno letti da Vera Improta e Ettore Falzetti.

“Torneranno le lucciole”, presentato recentemente al Salone Internazionale del Libro di Torino e in libreria dal 2 giugno 2026, parte da un evento tragico che segna l’inizio del racconto: è il 19 marzo 2002 quando l’assassinio di Marco Biagi riapre per il protagonista, Roberto, una ferita mai rimarginata. Da quel momento prende forma un viaggio nella memoria che attraversa gli anni della formazione, delle lotte studentesche e degli ideali condivisi con Guido, amico fraterno e figura centrale della sua vita.

“Il romanzo attraversa gli anni delle passioni politiche, delle scelte difficili e dei silenzi che pesano nel tempo. È il racconto di una generazione che ha creduto nel cambiamento e che oggi si confronta con le proprie illusioni e i propri errori, alla ricerca di un nuovo significato” dichiara Silvio Moretti. “Il titolo stesso suggerisce una prospettiva di speranza: anche nei momenti più bui, esiste la possibilità di una luce che ritorna”.

Silvio Moretti è nato a Civitavecchia e vive a Vitorchiano (VT). È uno studioso dello scrittore Achille Campanile, conosciuto e frequentato negli anni Settanta, sul quale ha realizzato, insieme ad Angelo Cannatà, un sito web e del quale ha curato, sempre con Angelo Cannatà, alcune pubblicazioni per le edizioni Aragno:” Autoritratto” (2008), “Urgentissime da evadere” (2010) e “Grazie, arcavolo! Raccolta di scritti inediti e dispersi” (2017). Nel 2024 ha esordito nella narrativa con il romanzo A metà strada (Scatole Parlanti), finalista al Concorso letterario Argentario & Premio Caravaggio 2024, menzione d’onore al Premio Letterario Metropoli di Torino 2024 e vincitore del Premio della Giuria al Concorso Letterario Città di Siena.