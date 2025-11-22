Libri, a Civitavecchia si presenta "Il bisogno di volare" di Giordano Cozzi • Terzo Binario News

“Oggi, sabato 22 Novembre alle 16.30 presso la sala della Compagnia Portuale a Civitavecchia presento il libro “Il bisogno di volare” del mio amico Giordano Cozzi” lo annuncia la storica cittadina Roberta Galletta che invita tutti a partecipare.

È un testo molto bello che racconta quello che ognuno di noi vorrebbe fare della propria vita, dei sogni, delle paure.

Ma parla anche della speranza, del coraggio e soprattutto del cambiamento che spesso, quando siamo davanti a scelte difficili, è l’unico atto d’amore verso noi stessi da compiere se vogliamo veramente dare un senso alla nostra esistenza.

Ingresso e partecipazione liberi.