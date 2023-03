Libri a Civitavecchia, "Il Conservatorio" ospita "Sinfonia senza nome" di Giuseppe Baccarelli • Terzo Binario News

Come la vicenda della Madonna di Pantano ha inciso sulla giurisprudenza, gli intrecci tra malavita e finanza, i rapporti tra giustizia e informazione. Sono stati questi i temi di contorno svolti durante l’incontro che l’associazione “Il Conservatorio” ha organizzato con Giuseppe Baccarelli e che si è svolto l’altro pomeriggio, presso la sede di via Lesen, a Civitavecchia.

La discussione ha preso le mosse e si è incentrata sul romanzo “Sinfonia senza nome” che Baccarelli, giornalista del Messaggero e per lungo tempo responsabile della redazione di Civitavecchia, ha recentemente pubblicato per i tipi della Robin di Torino. “Un thriller-spy-action che si fa leggere quasi con avidità – ha affermato Vittorio Sebastiani , presidente dell’associazione, che ha dialogato con l’autore – che cattura per la complessità e profondità dei personaggi, per gli aspetti psicologici che mette in campo, per la trama intrigante che si muove tra Fortezza, Londra, Parigi, e le situazioni che cambiano e si ribaltano con un ritmo incalzante e imprevedibile”.

Diversi presenti hanno chiesto informazione sui personaggi e sulle vicende narrate, ma qui l’autore, per non svelare troppo del romanzo, è stato necessariamente generico. Del protagonista ha detto: “Giovanni Carli è un uomo con profonde ferite nell’anima e nella psiche, che arriva a Fortezza perché ha un compito abbastanza indefinito e qui, per caso, incontra la commissaria Tosca Rambaldi. Tra i due scocca la scintilla sentimentale, che però deve fare i conti con il passato di Giovanni e il suo paranoico attaccamento al lavoro che deve svolgere. E questa immedesimazione patologica lo condurrà a comportamenti border line, che avranno riflessi importanti su tutta la vicenda”.

Molte le domande sulla genesi e l’ideazione della storia e qui Baccarelli è stato preciso: “Tranne il riferimento ai fatti di Pantano del ’95, c’è solo fantasia. Personaggi e accadimenti non hanno assolutamente riferimenti con la realtà. È tutto nato per caso, o forse per destino”.

La foto del titolo è di LUCIANO GIOBBI