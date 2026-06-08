Libri a Civitavecchia, gli Orti Solidali ospitano la scrittrice Ritanna Armeni • Terzo Binario News

Giovedì alle 18 si parlerà di “A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà”

“Germogli di idee” sono quelli che nascono negli Orti solidali di villa Albani, in via Terme di Traiano a Civitavecchia. Così si chiama infatti la rassegna di incontri con libri e autori che si terrano quest’estate nel verde alle spalle della casa che ospitò Garibaldi.

L’iniziativa è del comune di Civitavecchia insieme alla Comunità Sant’Egidio (che cura gli orti solidali) e Gariwo Network. Il primo appuntamento, alle 18 di giovedì 11 giugno, è con una giornalista e scrittrice di fama nazionale, Ritanna Armeni che presenta il suo libro “A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà”, con lei dialoga Aldo Pavia, presidente onorario dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, sezione romana.

Il libro è un romanzo storico che ricostruisce l’attacco partigiano di via Rasella del 23 marzo 1944, una delle più grandi azioni di Resistenza urbana nell’Europa occupata dai nazisti. Il titolo fa riferimento a una caratteristica della Resistenza romana: a differenza dei partigiani che combattevano nascosti sui rilievi montuosi, i gappisti (Gruppi di azione patriottica) di Roma dovevano nascondersi e agire all’aperto, tra le strade della città occupata, mimetizzandosi nella vita quotidiana. Il libro racconta i giorni , le ore e i secondi che precedono e seguono l’esplosione, intrecciando la Storia con le vite e i sentimenti di dodici giovani antifascisti. Si tratta di studenti universitari e giovani borghesi che scelgono di rischiare tutto per dare un segnale forte agli occupanti tedeschi: sono ragazzi normali che tremano, si innamorano e ridono, ma che portano sulle spalle il peso di una scelta gigantesca e che condivideranno poi il dolore lacerante per la feroce rappresaglia nazista che seguì all’attacco.

Ritanna Armeni , giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva , ha segnato il panorama culturale e politico del Paese unendo il rigore dell’inchiesta giornalistica alla forza emotiva della narrativa. Ha lavorato come caporedattrice del mensile femminista “Noi donne” ed è stata tra le firme storiche di importanti testate della sinistra italiana, tra cui il Manifesto, l’Unità e Rinascita. Per la televisione è stata la co-conduttrice del celebre programma di approfondimento Otto e mezzo su LA7, al fianco di Giuliano Ferrara. Da anni si dedica con successo alla scrittura di romanzi storici e saggi per la casa editrice Ponte alle Grazie, incentrati sulla prospettiva femminile nei grandi eventi del Novecento . Tra le sue opere più celebri figurano: Di questo amore non si deve sapere (2015), incentrato sul legame tra Lenin e Inessa Armand (vincitore del Premio Comisso). Una donna può tutto (2018), dedicato alle trascurate imprese delle aviatrici sovietiche nella Seconda guerra mondiale. Mara. Una donna del Novecento (2020), romanzo sulla condizione femminile durante il fascismo. Il secondo piano (2023), incentrato sulle suore francescane che salvarono gli ebrei a Roma nel 1943