Libri, a Civitavecchia "Dettagli" ospita la presentazione di "A scuola non si muore" di Gaja Cenciarelli • Terzo Binario News

Venerdì 4 aprile alle 18 nel negozio di via Guglielmotti l’incontro organizzato dal circolo di lettura “Attenti ai dettagli”

Interessante appuntamento venerdì 4 aprile a Civitavecchia: alle 18 la libreria “Dettagli” in via Guglielmotti (lato Cattedrale) ospita la presentazione dell’ultimo libro di Gaja Cenciarelli.

La Cenciarelli vive e lavora a Roma dove insegna lingua e letteratura inglese. Traduttrice ed autrice di romanzi, racconti, interventi critici fa parte dei “Piccoli Maestri” che legge libri nelle scuole. E’ stata già protagonista di incontri in zona. Due volte a Tolfa, prima con la presentazione del suo libro “Domani interrogo” organizzata dal Gruppo di lettura “InChiostro” poi come moderatrice di un appuntamento con gli ospiti internazionali del “Tolfa Gialli& Noir”.

Stavolta, su invito del bookclub civitavecchiese “Attenti ai dettagli”, l’autrice presenta il suo primo “giallo”, “A scuola non si muore”, edito sempre da Marslio per cui sono usciti anche La nuda verità (2018) e Domani interrogo (2022; premio Alvaro Bigiaretti 2023).

Non si vuole fare spoiler per non rovinare la suspence, ma possiamo dire che tenere la morte lontana dalle aule scolastiche è un obiettivo mancato laddove insegna Margherita Magnani, prof d’inglese in una scuola della periferia romana frequentata da studenti della periferia romana con famiglie che vivono nella periferia romana, abbandonate dalla politica e sostenute, quando lo sono, da traffici vari e spesso illeciti.

Le morti a scuola saranno diverse, alzando la tensione tra corpo docente e studenti, ma saranno proprio la Magnani e i suoi allievi – sbagliando, inventando, intralciando senza volerlo le indagini della polizia – a trovare il filo che lega i corpi morti a un passato che lo è ancora di più.

“Gaja Cenciarelli, alla sua prima prova nel giallo . si legge in una delle tante entusiastiche recensioni del libro -, si conferma la grande cantrice della scuola di oggi che, in mezzo a tante questioni e difficoltà, mantiene un elemento di comunità che fuori dalla scuola, nel mondo dove la campanella non suona, non esiste più. Non c’è una scuola dove si impara a distinguere il giusto dallo sbagliato, ma forse la scuola è il posto giusto per esercitarsi in questa disciplina olimpionica”.

“L’incontro è a cura del nostro circolo – dicono da “Attenti ai dettagli” -, ma abbiamo coinvolto nella lettura anche altre realtà come il gruppo Pagine di Cioccolata e comunque tutti gli altri del comprensorio. Saranno presenti anche due gruppi di lettrici e lettori studenti del Liceo Galilei e del Liceo Guglielmotti. Ci si aspetta un’ampia partecipazione da parte dei docenti e delle componenti della scuola perchè appunto è un libro che parla e sa di scuola, come era gioà stato “Domani interrogo””.