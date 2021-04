Libreria cade su un bambino in via delle Cerquete - Terzo Binario News

Una libreria caduta “accidentalmente” su un bambino in via delle Cerquete. È quanto detto dai Vigili del fuoco, in merito all’intervento effettuato nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, poco prima delle 16.

Sul posto la squadra 10 A dei pompieri, che hanno raccolto la segnalazione del genitore. Dopodiché hanno posizionato la scala entrando dalla finestra dell’appartamento posto al primo piano dello stabile.

I vigili del fuoco hanno rimosso tempestivamente l’ostacolo e hanno approntato le prime cure al piccolo. Secondo quanto riferito dal 118, i familiari hanno rifiutato il trasporto in ospedale del bambino.