Libera, Black e Panna: tre cani buoni e dolci che non si meritano di restare ancora rinchiusi • Terzo Binario News

Libera, Black e Panna: tre cani buoni e dolci che non si meritano di restare ancora rinchiusi

Mi chiamo LIBERA… anche se suona un po’ strano per una cagnolina rinchiusa in canile. Sono una dolcissima pastorella nata 1.7.2018, di taglia medio/grande buona e gentile con tutti.

Spero che il mio strano nome mi porti finalmente fortuna.

Black

Poi ci sta BLACK cagnolone gentile è nato 1.1.2021. E’ di taglia medio/grande buono e socievole.

Infine ecco PANNA tipo labrador di taglia medio/grande, nata 1.4.2022. Tra poco sarà il mio compleanno, un anno di vita in canile per una cagnolina buona, affettuosa e gentile come me non vi sembra strano anzi brutto.

Panna

Tuttie tre gli splendidi aninali SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA ma sarebbe meglio che veniate a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

