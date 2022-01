Lezioni di acquerello per grandi e piccoli nella biblioteca di Ladispoli - Terzo Binario News

A Ladispoli arriva Acquerello in Biblioteca. Si tratta di un corso per insegnare le tecniche della pittura ad acquerello; è rivolto ad adulti e bambini con età minima di 10 anni. Gli appuntamenti si terranno nella sala conferenze della Biblioteca secondo il seguente calendario: 19 e 26 gennaio, dalle 15:30 alle 17:30; 2 e 9 febbraio, dalle 15:30 alle 17:30 Se possibile, una parte delle lezioni sarà svolta all’aperto.

Il corso, organizzato dall’Associazione Culturale Il Dirigibile, rientra nel progetto “La cultura fa sistema” del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio.

La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca, anche rispondendo a questa e-mail.

A partire dai 12 anni è’ necessario essere in possesso del green pass rafforzato.

