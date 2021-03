Lezione dei Carabinieri del Cites per i bimbi di Cerveteri - Terzo Binario News

I Carabinieri del servizio CITES, Forza dell’Ordine preposta al controllo e tutela della specie di fauna e flora protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington, anche in zona rossa raggiungono i bambini e le bambine delle scuole di Cerveteri.

Lunedì 22 marzo infatti consegneranno alle classi prime della scuola secondaria degli Istituti comprensivi del territorio, materiale didattico per conoscere e studiare tutti i campi di azione dei Carabinieri CITES.

Saranno utili sia ad integrazione della Didattica a Distanza attualmente vigente che per la didattica in presenza una volta che i ragazzi torneranno in aula.

I Carabinieri del distaccamento di Civitavecchia consegneranno, nel pieno rispetto delle vigenti normative di prevenzione anti-COVID, il materiale presso le Segreterie Didattiche dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, l’Istituto Giovanni Cena, l’Istituto Salvo D’Acquisto e il Don Milani.

A coordinare l’iniziativa, è Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri, che dichiara: “negli anni passati abbiamo avviato un progetto lungo e importante con le scuole e con i nostri ragazzi, con tanti laboratori formativi totalmente gratuiti sul mondo della natura, sulla storia, sul rispetto e la tutela della natura e delle specie viventi. Purtroppo la pandemia da COVID-19 ci ha fermati, rendendoci purtroppo impossibile continuare ad incontrarci in questo ciclo di incontri pensato per i più piccoli ma che settimana dopo settimana ha appassionato anche gli adulti. Sperando che presto ci si possa tornare ad incontrare, e che si possa tornare a vedere e gioire del sorriso dei bambini, privati alla loro tenera ed innocente età della socializzazione, dei rapporti con i compagni, delle lezioni in presenza, mi auguro che questo materiale didattico a loro dedicato possa continuare a far crescere la passione e l’interesse per tutto ciò che li circonda e che caratterizza o ha caratterizzato il nostro pianeta”.

Nel dettaglio il materiale che forniranno i Carabinieri interesserà svariati argomenti, in particolar modo nozioni sul controllo del commercio di piante e animali in via di estinzione, sul commercio del legno, sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute a danno degli animali e controlli su zoo e circhi.

“La diffusione di questo materiale, per il quale ringrazio i Carabinieri, rappresenta anche un’opportunità per far conoscere ai nostri studenti e sensibilizzarli sulle attività quotidiane che svolgono i nuclei CITES Carabinieri in tutto il territorio – conclude Pamela Baiocchi – chiunque volesse avere maggiori informazioni può contattarmi al numero 3701291611”.