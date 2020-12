Lextra.news porta Babbo Natale in giro per Tarquinia - Terzo Binario News

Ho Ho Ho! Al termine di un anno durissimo, arriva un Natale atipico, in cui la voglia esuberante di fare festa tipica del periodo è mitigata non solo dalle restrizioni, ma anche dall’atmosfera pesante lasciata da mesi di ansie, sofferenze e preoccupazioni.

A portare un po’ di speranza e allegria, allora, pensa Babbo Natale, anche a Tarquinia. In questi giorni sta diventando virale, sui social cittadini, #extraclaus, l’iniziativa de lextra.news che – rinunciato per un anno, per ovvi motivi, al tradizionale calendario – prova a portare colore e sorrisi in città grazie a Santa Claus.

Vestito come da tradizione di rosso, con una bella barba in grande evidenza, Babbo Natale spunta ogni giorno in un nuovo scorcio cittadino, “sfidando” i tarquiniesi a rintracciarlo.

A immortalarlo è il fotografo Roberto Romano, sempre armato di macchina fotografica, in un’iniziativa che ha trovato la partnership sia del Comune di Tarquinia che di alcune attività commerciali cittadine. Da Santa Maria in Castello alla biblioteca, passando per l’Alberata e un paio di attività molto note, sinora Babbo si è aggirato in incognito nel centro storico. Chissà dove sarà nei prossimi giorni? E soprattutto chissà se qualche cittadino riuscirà a incontrarlo e strappargli un selfie? Potete seguire, giorno dopo giorno, il viaggio tarquiniese di Santa Claus sulle pagine Instagram e Facebook de lextra.news.