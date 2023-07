L'ex Ladispoli D'Aguanno approda al Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Santa Marinella mette a segno un colpo di mercato: in rossoblù infatti approda Federico D’Aguanno, classe 2002.

Si tratta di un jolly di fascia destra con l’ultima stagione disputata in Eccellenza con la maglia del Ladispoli, che ancora detiene il cartellino.

Sembrava che le trattative fossero concluse invece alla corte di Emiliano Cafarelli potrebbe arrivare anche un centrocampista.

Federico D’Aguanno, sarà impiegato da Emiliano Cafarelli. Sulla corsia di destra e sarà la pedina adattabile in base allo schieramento – e agli under – deciso dal mister. Contento il direttore sportivo dei rossoblù Stefano Di Fiordo per il nuovo arrivo: «L’ex Ladispoli è giocatore di qualità, non under ma giovane che permette al tecnico di avere tante soluzioni perché porta in dote una buona dose di esperienza. Si può dire che per la Promozione di tratta di un lusso, di un valore aggiunto». Tante soluzioni significa capacità di giocare nei tre ruoli di esterno con Cafarelli che opterà per un 4-3-1-2 oppure un 4-2-3-1. Va pure messo in conto che capitan Fabrizio Melara non potrà giocare tutte le gare di campionato e aver in rosa un elemento come D’Aguanno consente di non abbassare il livello qualitativo anche in assenza dell’ex Benevento. «Con lui possiamo dire di avere un buon undici per la Promozione e siccome il ragazzo arriva in prestito dal Ladispoli ringraziamo la società della presidente Sabrina Fioravanti, con la quale esiste un rapporto di collaborazione reciproca». Come accennato però, potrebbe arrivare ancora un altro elemento: «Possibile che si riesca a ingaggiare un altro centrocampista di zona. Andare a cercare fuori no, sarebbe troppo esoso. Tuttavia ritengo che si sia allestita una squadra competitiva e spero che il campo confermi questa aspettativa», la conclusione di Stefano Di Fiordo. La squadra di Emiliano Cafarelli si radunerà allo stadio Fronti il 17 agosto, esattamente un mese prima dell’inizio del campionato.

In casa Tolfa regna una maggiore tranquillità, anche se la “rivoluzione collinare” messa in atto estate ha stravolto rosa e staff. L’ultimo giocatore ad essere presentato, ma che già era stato annunciato, è Valerio Imperiale. Il classe 2004 proviene dal Civitavecchia Calcio, avendo fatto parte del gruppo dell’Eccellenza.