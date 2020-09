L’ex azzurro Peppe Lanzi è il nuovo allenatore del Montevirginio Rugby - Terzo Binario News

Giuseppe Lanzi, classe 1970, è il nuovo allenatore del Montevirginio Rugby. Prende il posto Alessandro Mameli per due stagioni -“molto positive” per il presidente Mariano Virgili – alla guida del quindici canalese che ha dovuto però lasciare per motivi di lavoro.

Ex nazionale azzurro, “Peppe” Lanzi era in campo nella prima partita d’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni nel 2000, quella contro la Scozia campione in carica del Cinque Nazioni che gli azzurri batterono 34/20. Granitica seconda linea, ha a lungo militato nella massima serie (Calvisano) prima di assumere l’incarico di direttore sportivo del Rovato quindi far ritorno a Civita Castellana, sua terra di origine.

“Ringrazio il Montevirginio Rugby per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di una società in forte crescita. Iniziamo questa nuova avventura dopo un periodo veramente difficile. Abbiamo tanta voglia e tanto entusiasmo di tornare in campo. Il nostro obiettivo è quello di crescere sia in campo che fuori e personalmente darò il massimo come ho sempre fatto per centrare entrambi gli obiettivi. Ringrazio anche tutti i ragazzi che mi hanno accolto davvero con

grande entusiasmo”.

Per quanto riguarda la preparazione fisica, in attesa di notizie sull’inizio dei campionati di serie C, i ragazzi del Montevirginio hanno iniziato ad allenarsi agli ordini del nuovo coach seguendo tre sedute settimanali previste il martedì, giovedì e venerdì con inizio alle 19,30.