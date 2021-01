Leu Fiumicino: "Giorno della memoria, basta odio e discriminazioni" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

I coordinatori di Articolo 1 e Sinistra Italiana Fiumicino, rispettivamente Massimiliano Chiodi e Massimo Iannarella dichiarano: Oggi, giorno della memoria, si celebra il 76° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Una data fondamentale per la nostra storia. La scoperta del campo di concentramento e le testimonianze dei sopravvissuti hanno rilevato compiutamente a tutto il mondo gli orrori del genocidio nazifascista.

Ricordare e celebrare giornate come quella odierna è fondamentale perché ci permette di evitare che l’odio, la discriminazione e l’orrore di quegli anni si possano riaccendere. Nei giorni passati abbiamo invitato la cittadinanza a recarsi presso la sede comunale di Fiumicino o di Palidoro, entro il 31 marzo, per sottoscrivere una legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Oggi lo ribadiamo a gran voce. Gli attacchi che vi sono stati in questi giorni a noi e al nostro capogruppo non fanno altro che inneggiare a valori contrari alla legge di iniziativa popolare stessa.

Le difficoltà che tutti stiamo attraversando e vivendo, in questo periodo di crisi, sono costantemente alla base delle nostre iniziative e delle nostre proposte, ma nulla hanno a che vedere con il percorso della proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista che ha avuto inizio del 2018. Non vorremmo che le polemiche sollevate fossero solo scuse e motivazioni dirette a nascondere un attacco nei confronti dei principi antifascisti previsti dalla nostra Costituzione. Bisogna evitare che orrori come la shoah si possano ripetere. Rispettiamo e celebriamo coloro che hanno sofferto, sono morti, o coloro che hanno perso i loro cari a causa di crimini celati dietro di una politica fatta di odio e discriminazione da qualunque parte provenga. La democrazia è stata conquistata ora sta a noi difenderla e rispettarla.

Leu Fiumicino