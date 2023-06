Lettura per bimbi, torna la sinergia fra Fondazione Molinari e Il Ponte • Terzo Binario News

La Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus ed Il Ponte di Don Egidio Smacchia nuovamente insieme, in sinergia, contro la povertà educativa.

Dal mese di marzo stiamo portando avanti due progetti molto importanti, che hanno vinto il finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura).

“Se leggi tu … leggo anch’io, Continua!” ha vinto il bando Leggimi 0/6 e ”Se leggi tu… Alza La Voce” ha vinto il bando “Ad Alta Voce”.

Sono già tante le iniziative partite e che vedono la collaborazione di diversi partner.

Il primo il Comune di Civitavecchia, in particolare la Biblioteca A.Cialdi, il Comune di Santa Marinella con la Biblioteca A.Capotosti, il Comune di Allumiere con la sua Biblioteca, L’istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e l’associazione di Santa Marinella Giocosamenteinvento. Il secondo vede nuovamente coinvolto il Comune di Civitavecchia, ovvero la biblioteca A.Cialdi e le scuole comunali, associazione Giocosamenteinvento, la ASL RM4 con gli interventi assistiti con animali, e l’Istituto Comprensivo IC Civitavecchia 2.

Sono già state realizzate letture in Biblioteca di Civitavecchia, sono stati formati i ragazzi del PTCO a diventare dei bravi lettori di libri di fiabe per bambini. Laboratori presso Giocosamente invento, giornate di lettura presso le scuole comunali di Civitavecchia. Ogni sabato presso la comunità terapeutica per mamme con bambini del Il Ponte di Civitavecchia , ovvero all’interno del programma “Coccinella” è iniziato il laboratorio di lettura mamme/ bambino di 0 e 1 anno. Il Laboratorio proseguirà ogni sabato fino al prossimo anno Ma tante altre iniziative stanno per partire e proseguiranno fino a febbraio del 2024.