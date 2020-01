Lettere minatorie e aggressioni: arrestato stalker condominiale - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di C.A., italiano di 51 anni, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti dei suo condomini.

In particolare, l’uomo con reiterate condotte commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nell’arco di circa 3 anni, si è reso responsabile di diverse azioni tali da suscitare nei confronti dei condomini del suo palazzo, un grave stato di paura fino a ingenerare timore per la loro incolumità.

Le indagini degli investigatori sono partite dopo aver ricevuto numerose denunce da parte dei condomini nei confronti del 51enne il quale, con lettere minatorie è riuscito a creare un grave stato di terrore, in alcuni casi concretizzato in vere e proprie aggressioni fisiche in danno di due malcapitati condomini, cagionando loro lesioni anche gravi.