Lettera aperta: "A Fiumicino dal candidato Baccini silenzio sul 25 Aprile" - Terzo Binario News

Vorrei segnalare un atto subdolo, ma pericoloso e inequivocabile, che ha sdegnato me e molti altri cittadini con cui ho condiviso l’accaduto.

Sono una signora di mezza età, sostenitrice di Forza Italia, almeno a livello nazionale. Mi reputo una conservatrice, ma non per questo insensibile al peso della storia.

Ho notato che il fantomatico candidato Baccini non ha postato nulla sul 25 Aprile. Ho aspettato fino a stamattina, magari non avevo letto bene. E invece nulla, né un post, tantomeno un comunicato.

E’ questo il rappresentante dei popolari? E’ questo il moderatore del centro destra a Fiumicino?

Tutti i partiti hanno avuto un pensiero, ma qui a Fiumicino si percepisce troppa ambiguità. Me lo aspetto da quelli di destra estrema, i soliti facinorosi e complottisti, ma è evidente che non ci sono più politici di spessore che prendano una posizione chiara, solo affaristi e tornacontisti.

Mi aspettavo che seguisse l’esempio degli altri partiti più moderati, ma nulla.

Quindi il signor Baccini è schierato a destra? E che vuole fare di Fiumcino? Solo un posto per interessi personali e andando insieme ai populisti di destra? Così torniamo al medioevo e nessuno di noi è disposto a seguire quell’armata brancaleone che si porta dietro.

Gente che pensa solo a pubblicare sacchetti di spazzatura, buche nelle strade e dire che fanno tutto loro, ma poi alla fine lo sappiamo che non fanno nulla. Quanta mediocrità.

Eh no! Non ci stiamo, vogliamo altro per la nostra bella Fiumicino, altro che i soliti noti, vecchi marpioni che non si pronunciano sulla liberazione dell’Italia. Eh bene, a questo punto ci libereremo noi di loro!

Nessun giornale o sito locale ha sottolineato questa assenza, una vergogna.

Ci vorrebbe più attenzione per gli ideali e i temi importanti, non solo per le lamentele di basso livello. La politica è diventata questo, menefreghismo ed interessi, tanto da non avere il coraggio né la dignità di ricordare fatti storici importanti che, di fatto, rappresentano la storia della nostra Italia. Non vedo politici locali vicini ai miei ideali che siano al passo con i tempi, che possano rispondere alle esigenze di oggi, soprattutto dei giovani.

Che futuro avremo? Lungi da noi una prospettiva così estremista! Chi rimane in silenzio è complice.

Maria Cristina De Carolis