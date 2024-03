L’Etruria scherma brilla e fa incetta di argenti • Terzo Binario News

Dopo Lucretia Gurau, argento nella sciabola alla gara interregionale under 14 a Foligno (14.1.2024), Lisa Sveva Perusini, argento nel fioretto al Campionato regionale under 14 ad Ariccia (9.3.2024) e Valentina Della Piana, bronzo nella sciabola al Campionato regionale under 14 ad Ariccia (10.3.2024) arriva un risultato strepitoso, raggiunto da Gaia Cantucci, ARGENTO al circuito europeo under 23 nel fioretto femminile a Brno.

Dopo un girone con 3 vittorie e 2 sconfitte passa al turno successivo. 11° nella classifica provvisoria, prima batte nettamente l’ungherese Szekeres 15:3 ed entra nel T16, vince anche la diretta per i top 8 con l’atleta moldava Josan 15:9, nell’assalto per entrare nella semifinale batte l’austriaca Mayerl 15:11, vince bene anche l’assalto per avanzare in finale contro l’altra atleta moldava Cojocari 15:6. Ma la sua corsa verso la vittoria finale viene fermata solo dall’atleta ungherese Nekifor 9:15.

“Sono molto soddisfatta di essere sul secondo gradino del podio dopo un percorso non semplice. Un pò di rammarico c’è ancora, ma ha giocato il suo ruolo la stanchezza della stagione. Rimane però la gioia per essere riuscita ad esprimere al meglio la mia scherma. Ringrazio la mia maestra nonché mia mamma Marcela Lessova che mi sostiene sempre e mi ‘vieta’ di mollare e anche tutto lo staff slovacco e non, che crede in me!”

Evviva l’Etruria scherma, un piccolo vivaio ma con fiori di qualità!

