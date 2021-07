L'Estate Caerite parte con Marco Mazzocca alla Legnara - Terzo Binario News

Partenza sprint per l’Estate Caerite 2021, che nel suo giorno d’esordio, venerdì 9 luglio, propone un ricco programma di eventi che ha inizio dal pomeriggio e proseguirà anche in serata.

Alle ore 18:00, il Gruppo Bandistico Caerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati sfilerà per le vie del Centro Storico.

In serata, alle ore 21:30, all’interno del Parco della Legnara lo spettacolo di un volto amato dal grande pubblico televisivo, del teatro e della comicità: Marco Marzocca, celebre per il personaggio del domestico filippino “Ariel” e per il suo ruolo decennale in Distretto di Polizia, la famosa fiction di Canale 5, sarà in scena insieme a Stefano Mancinelli in una serata che promette risate e divertimento. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

“Quella chi stiamo apprestando a vivere è l’estate della ripartenza – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – dopo oltre un anno di chiusure, restrizioni, distacchi e uno stravolgimento, anche se purtroppo necessario, delle nostre quotidianità, torniamo a riassaporare il gusto di trascorrere delle serate all’aria aperta, in compagnia, ma soprattutto in compagnia dello spettacolo dal vivo. Iniziamo, dopo i saggi e gli spettacoli di danza, teatro e musica, con la tradizione del Gruppo Bandistico Caerite e con la comicità di Marco Marzocca, per poi proseguire per tutto luglio e agosto con tanti altri eventi e grandi nomi del teatro, della musica e dello spettacolo italiano, tra cui Neri Marcorè, Antonio Giuliani, Riccardo Rossi e i grandissimi artisti che nel mese di agosto si esibiranno all’interno della quindicesima edizione di Etruria Eco Festival, che quest’anno per la prima volta in assoluto, si svolgerà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi”.

“Considerato anche il periodo di difficoltà economica a livello nazionale che le famiglie italiane stanno attraversando, come sempre, abbiamo cercato di far sì che il nostro programma sia caratterizzato dal maggior numero possibile di spettacoli ad ingresso gratuito, per consentire ai nostri concittadini e ai tanti visitatori provenienti anche dai Comuni limitrofi di poter assistere a delle belle serate di spettacolo senza alcun costo di ingresso – prosegue l’Assessora alle Politiche Culturali Battafarano – a tutti, non mi resta altro che augurare una buona estate, sperando che questa possa essere davvero la stagione della rinascita e della ripartenza, dopo un periodo buio, inimmaginabile fino a un anno e mezzo fa, che ci ha tolto tanto ed ha stravolto le quotidianità di ognuno di noi. Siamo consapevoli che non sarà una serata di risate o di grande musica a risollevarci, ma anche per il commercio locale, auspico che possano essere una luce in fondo al tunnel che è stata la crisi pandemica dell’ultimo anno”.