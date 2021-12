Lesione alle Mura Gianicolensi, chiusure e deviazioni di Roma Capitale - Terzo Binario News

A causa di una lesione all’arco delle mura Gianicolensi, lato Via Fratelli Bonnet e lato Via Calandrelli, pattuglie del I Gruppo Trevi e del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato chiusure e deviazioni al transito pedonale e veicolare, posto in sicurezza l’area, per consentire la messa in opera di un transennamento, in attesa degli interventi di ripristino da parte degli organi tecnici.

VVF e sovrintendenza capitolina sul posto.