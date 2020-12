L'eroe di Santo Stefano è Vasile: con la Polizia salva un aspirante suicida a Santa Marinella - Terzo Binario News

L’eroe di Santo Stefano è un 38enne rumeno che si chiama Vasile che si getta in mare per salvare un aspirante suicida a Santa Marinella. Missione compiuta con l’ausilio della Polizia, dimostrando – se mai ce ne fosse bisogno – che il buon cuore non ha passaporti, e sicuramente non da controllare.

Erano le 7 di ieri mattina quando le suore dell’istituto Stella Maris hanno notato 55enne che si stava allontanando dalla riva ed era già immerso in acqua fino alle caviglie. Vasile, che fa il manutentore nell’istituto dove peraltro alloggia, non ha esitato un secondo ed è corso a salvarlo. Attraversato lungomare Marconi è andato sulla riva gettandosi in acqua. Nel frattempo ha avuto la prontezza di spirito di chiamare la Polizia descrivendo quanto stesse accadendo.

Gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria lo hanno raggiunto in pochi istanti ma l’aspirante suicida continuava ad andare verso il mare aperto ormai deciso a farla finita. Tuttavia quando l’acqua gli è arrivata al ventre sono riusciti, poliziotti e il suo salvatore, ad afferrarlo riportandolo a riva, ovviamente salvo.

L’operazione di recupero non è stata affatto semplice e anche gli agenti si sono dovuti calare in acqua per procedere al recupero. È stata poi chiamata l’ambulanza che nel frattempo è arrivata e ha preso in carico l’uomo trasportandolo all’ospedale San Paolo: era a rischio ipotermia ,vista l’acqua gelida del mare in questo periodo, per giunta di primo mattino. Successivamente sono proseguiti gli accertamenti ed è emerso che l’uomo era preda a una crisi depressiva già da tempo.