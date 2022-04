L'eredità di Tolstoj nel libro della pronipote che si presenta a Maccarese - Terzo Binario News

Sabato 23 aprile alle 18 la biblioteca di Fregene “Gino Pallotta” invita alla presnetazione del libro di Marta Albertini “Una genealogia ritrovata”. L’evento si terrà alla Casa della Partecipazione via del Buttero 2 a Maccarese.

L’autrice, pronipote di Lev Tolstoj, ricostruisce le figure della bisnonna Sof’ja Andreevna moglie di Tolstoj, della nonna Tat’jana L’vovna Tolstaja e della madre Tat’jana MichajlovnaSuchotina, nipote del grande scrittore russo, andata sposa a Leonardo Albertini, figlio di Luigi Albertini, fondatore e direttore del Corriere della Sera,l’uomo che darà un’impronta moderna alla stampa italiana.

L’interesse della Biblioteca per questo memoir nasce dal fatto che fa rivivere una genealogia femminile troppo a lungo ignorata riportandola in vita attraverso le parole delle stesse protagoniste. Il libro è importante anche per il profondo legame della famiglia Albertini col territorio di Fiumicino, legame iniziato nel 1926 con l’acquisto dei diritti della tenuta di Torre in Pietra da parte del Senatore Luigi Albertini che realizzò, insieme al figlio Leonardo e al genero Nicolò Carandini, un’importante opera di bonifica che consentirà alla tenuta di vivere una nuova prestigiosa vita, attiva fino ad oggi. Marta è figlia di Leonardo Albertini e di Tanja, nipote di Tolstoj.