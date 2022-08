"L'Era del Caldo", a Tarquinia Lido mercoledì dodici ore di musica giovane • Terzo Binario News

Dodici ora di musica, festa e divertimento, un festival musicale nascente che pone le sue radici sul desiderio di difesa dell’ambiente, con la volontà di restituire vibrazioni alla terra tramite suoni globali e senza genere.

A Tarquinia Lido mercoledì 10 agosto arriva L’era del Caldo Eco Fest e sul palco di viale Cristoforo Colombo saliranno tanti nuovi artisti italiani prevalentemente indipendenti.

Gemello, Ivreatronic, Garage Gang e Teamcro sono sono alcuni dei nomi di una line-up estesissima – sotto riportata per esteso –, per dodici ore di musica e un’esperienza che Tarquinia mai ha vissuto in questa forma.

Oltre alle note, sotto la pineta del Lido spazio a tante forme d’arte, con mostre e workshop affidati ad Artiket, Mostrale e Synthoyokai.

Presentazione affidata a Riccardo Zianna e Laura De Luca, per un festival prodotto da Stazione Musica con la direzione artistica di Lorenzo Passamonti, che salirà anche sul palco per esibirsi nelle ormai usuali vesti di Drko. L’evento è realizzato con il sostegno della Città di Tarquinia, di Assotour, Europing e Camping Tuscia Tirrenica.

GEMELLO

IVREATRONIC

GARAGE GANG

TEAMCRO

CLAUDYM

HELLO MIMMI&TROYAMAKI

MEMENTO

DRKO

HISHIMURA

ORIBU

MATTEO ALINEO

NIO

BRAMA

NEBRASKA

BELLY BUTTON

CASSIO

LEANÓ

PENOHMBRA

DIRTYLAND

e tanti altri

Residente DJs

Ambigual

Tiz