L'elisoccorso non basta a salvarla: morta la 63enne di Ladispoli - Terzo Binario News

L’eliambulanza è atterrata a pochi metri da casa sua ma non è bastato per salvarla.

Una donna di 63 anni di Ladispoli è stata colta da infarto stamani ed è morta prima ancora di salire sull’elicottero che l’avrebbe condotta al policlinico Gemelli.

Sono stati effettuati tutti i tentativi possibili, non ultimo far arrivare l’elicottero nel piazzale di via Firenze dove si tiene il mercato, con il coordinamento della Polizia Locale che ha dato il permesso di atterraggio fuori del perimetro del Pit, dove di solito arrivano i velivoli. Ma non è neanche stata caricata a bordo perché ormai deceduta.